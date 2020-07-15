  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (三) 17:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】「新聞機構深感不安」　《紐時》撤出香港數碼新聞業務

環球政經 15:00 2020/07/15

分享：

美國《紐約時報》宣布，未來將會逐步將數碼新聞業務撤出香港，遷往南韓首爾，並指港區國安法為香港作為亞洲新聞中心的前景帶來不確定性，又指「中國六月通過的國安法旨在掃除香港反對派及民主派力量，令新聞機構深感不安」。

相關文章: 特朗普簽署《香港自治法案》　宣布終止港特殊待遇

《紐約時報》在報導中指，部分在駐港員工在獲得工作許可方面面臨挑戰，過往同樣的問題只會在中國出現，眼見中國收緊對香港的管治，故認為有需要在區內尋找另一個營運據點。該報明年會將電子版的記者搬到首爾，人數大約佔在港員工的三分之一，駐港的國際版記者、廣告及市場營銷團隊將繼續留在香港，繼續報導香港及地區的新聞。

相關文章: 【港區國安法】調查顯示逾三成在港美企考慮撤離香港

外國記者會（FCC）在國安法實施後曾多次去信政府，要求當局澄清條例會否影響新聞自由，特首林鄭月娥早前回應指「要所有外國記者會和所有記者都能保證不會犯法下，她才會作出相關保證」，及後香港記者協會主席楊健興指，擔心傳媒機構處理報道時的自我審查情況會更嚴重，又指新聞自由到「危急存亡之秋」。

撰文 : 國際組

市場營銷 廣告 林鄭月娥 廣告 國安法 港區國安法 記者 紐約 首爾 南韓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【股樓投資】中產置業故事
【股樓投資】中產置業故事
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸