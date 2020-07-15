【港區國安法】「新聞機構深感不安」　《紐時》撤出香港數碼新聞業務

美國《紐約時報》宣布，未來將會逐步將數碼新聞業務撤出香港，遷往南韓首爾，並指港區國安法為香港作為亞洲新聞中心的前景帶來不確定性，又指「中國六月通過的國安法旨在掃除香港反對派及民主派力量，令新聞機構深感不安」。

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《紐約時報》在報導中指，部分在駐港員工在獲得工作許可方面面臨挑戰，過往同樣的問題只會在中國出現，眼見中國收緊對香港的管治，故認為有需要在區內尋找另一個營運據點。該報明年會將電子版的記者搬到首爾，人數大約佔在港員工的三分之一，駐港的國際版記者、廣告及市場營銷團隊將繼續留在香港，繼續報導香港及地區的新聞。

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外國記者會（FCC）在國安法實施後曾多次去信政府，要求當局澄清條例會否影響新聞自由，特首林鄭月娥早前回應指「要所有外國記者會和所有記者都能保證不會犯法下，她才會作出相關保證」，及後香港記者協會主席楊健興指，擔心傳媒機構處理報道時的自我審查情況會更嚴重，又指新聞自由到「危急存亡之秋」。