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【外賣商機】戶戶送降餐廳外賣自取佣金至3%　食客外賣自取享7折

商業 14:57 2020/07/15

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戶戶送由即日起將下調所有餐廳夥伴外賣自取訂單的佣金至3%，並自費為選擇外賣自取的顧客於今日下午5時起至7月24日提供7折優惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發第三波，每天晚上6時至翌日早上5時的食肆堂食服務會於今日 （15日）起暫停，因此，戶戶送由即日起將下調所有餐廳夥伴外賣自取訂單的佣金至3%，並自費為選擇外賣自取的顧客於今日下午5時起至7月24日提供7折優惠。這次佣金減免措施將持續至9月底。

【外賣商機】HKTVmall 9月推外賣自取服務　料5千餐廳加入
 
戶戶送的其他援助措施包括由7月18日起，將延長送餐服務時間至晚上11時30分；已重啟「戶戶送繼續送」計劃，透過不同渠道進行市場營銷，協助餐廳成功接觸其目標顧客群，並通知顧客餐廳仍會繼續營業以提供外送及外賣自取服務。
 
由於外賣需求上升，戶戶送除了增加送餐專員人數外，亦擴大了餐廳支援團隊，增加了一倍的人手以保持服務水平，同時為送餐專員提供更多送餐時段。

【限聚令收緊】外賣需求增　新地三大商場外賣自取低至5折
 
戶戶送香港區總經理羅家聰表示，由於這次所公布的社交隔離措施造成的影響甚廣，因此我們必須迅速地採取行動，在以往措施的基礎上加入新舉措，以協助餐廳夥伴得以繼續營業、送餐專員能保持收入，並讓市民大眾能繼續以安全的方式享用優質美食。

【限聚令收緊】餐廳無意增聘人手做外賣　免加重開支負擔

責任編輯：朱悅瀅

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