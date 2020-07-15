【外賣商機】戶戶送降餐廳外賣自取佣金至3% 食客外賣自取享7折

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▲ 戶戶送由即日起將下調所有餐廳夥伴外賣自取訂單的佣金至3%，並自費為選擇外賣自取的顧客於今日下午5時起至7月24日提供7折優惠。（資料圖片）