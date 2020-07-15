【港股追蹤】估值再貴都有大行睇好　物管股唔怕買？

今年環球股市受疫情因素困擾，資金大部分時間都泊岸在受惠板塊，或一些受影響較輕微的行業，物管股就是其中之一。港股今日反覆偏軟，卻無阻物管股近日再掀起的升浪，板塊多隻股份今日更是顯著上升，以去年底才上市的保利物業（06049）走勢最好，升超過7%，收報88,7元。綠城服務（02869）則升逾6%，收報9.85元。

龍頭物管股雅生活服務（03319）午後升勢強勁，收報42.1元，升超過5.5%；碧桂園服務（06098）雖然升勢不及前者，僅升3.2%，收報43.2元，但股價曾高見44.4元，再創上市新高；中海物業（02669）已經是當中較靜的股份，早市曾升4%，但午後升幅收窄，僅微升0.2%，收報8.68元。

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行業今年累積不少升幅，但大行仍然睇好其投資價值。野村最新報告提到，中海物業中長期每股盈利增長表現良好，去年至2022年預測複合增長率可達27%，但預計上半年業績將未能帶來太大驚喜，然而該行仍大幅提升股份目標價，由早前5.8元，調升逾60%，至9.4元，維持「中性」評級。以現價計，尚有逾8%的上升空間。

該行亦有點評雅生活服務，認為潛在配股因素，拖累公司過去一個月股價跑輸恒指及中型同業，又指股份市盈率（PE）相對同業折讓已擴闊至約42%。認為股份盈利展望強勁，估值差距將可收窄，同樣提升股份目標價，由37.1元，升至51.85元，維持「買入」評級，較中海物業更睇好。

行業中小型股份上月曾經急升，相信是資金希望收窄板塊估值差距，累積一定升幅後，現時資金似乎不怕高估值，再次重返龍頭物管股身上。行業現時盈利及收入仍有憧憬空間，加上受周期性影響較低，預料仍會有資金流入，不妨吼位買入作中長綫投資。

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