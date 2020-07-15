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【第三波疫情】租客拒開門　業主出奇招都無用

股樓投資 15:20 2020/07/15

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疫情出現劇演，本地確診宗數增多，加上美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《香港自治法案》，同時簽署行政命令，取消美國對香港的優惠待遇，令人再度憂慮香港前景，個別投資者因此賣樓套現。

一般來說，買家睇樓後，才決定購買與否，惟單位若有租客住，業主要先得到租客准許，才可入內，惟疫情肆虐，部分租客拒絕開門，即使業主俾錢也無乎。美聯鍾家豪說，荃景花園6座中層E室，實用面積362平方呎，月初疫情未惡化時，租客每周都肯開門予客睇樓，但疫情轉差後就拒開門，就算買家額外支付500元的清潔費也無用。

雖然無法睇樓，但單位仍以555萬元易手，實用呎價15,331元。有代理說，年初疫情肆虐時，有租客向業主收睇樓費，才願開門，惟今次疫情出現劇變，有社區大爆發風險，部分租客情願不收睇樓費，也堅拒開門。他續說，雖然疫情再度重臨，惟業主普遍不願減價，皆因他們有了年初經驗，深信樓價難跌，不願疫市賤賣。

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撰文 : 柳家平

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