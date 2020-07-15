【新股IPO】祖龍娛樂9990首日掛牌不負眾望 一手帳面賺8,700元

今日6新股齊發，表現各異，3隻賺錢，3隻蝕。當然，焦點仍落在祖龍娛樂（09990）身上，而該股亦未令投資者失望，抽到的皆大歡喜。祖龍娛樂今早高開46.6%，見17元，期後股價回落，全日高收20.3元，較招股價11.6元，升75%；成交1.44億股，涉資25.82億元；一手1,000股，帳面賺8,700元。

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另一隻賺錢股，就是華夏視聽教育（01981），表現比暗盤佳。首日掛牌高開36.5%，最高曾見5.23元，低見4.15元，全日收報4.92元，較招股價3.1元升58.7%；成交2.27億股，涉資10.35億元；以每手1,000股計，帳面賺1,820元。此外，新娛科控股（06933）股價高開7.4%，最高曾見1.79元，低見1.63元，收市報1.7元，較招股價1.63元，微升4.3%；成交1,573萬股，涉資2,717萬元；一手2,000股計帳面賺140元。

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至於大山教育（09986）、中科天元（01156）及港龍中國（06968）則同告「破底」收場。大山教育首日掛牌，股價低開5.6%，之後一直「潛水」，低見1.03元，即使全日高位1.21元，亦較招股價1.25元跌3.2%；收市報1.12元，跌逾10%；成交3,585萬股，涉資4,018萬元；一手2,000股計，帳面蝕260元。中科天元曾高開逾22%，報1.2元，惟升至1.38元後回落，全日收0.7元，較招股價0.98元跌28.6%；成交1.28億股，涉資逾1.32億元；一手4,000股計，帳面蝕1,120元。港龍中國（06968）開市報3.93元，最高曾見3.94元，低見3.73元，收市報3.92元，較招股價3.93元跌約0.3%。

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