蘋果7月首周從中國App Store下架逾2500款手遊應用程式

▲ 7月起被下架的知名遊戲包括Supercell的卡通農場（Hay Day）、Flaregames的無敵查克諾里斯（Nonstop Chuck Norris）及Zynga的紙牌遊戲（Solitaire）。

調查機構Sensor Tower發表報告，指蘋果公司在7月首個星期從中國Apple App Store下架逾2500款手機遊戲應用程式，為6月同期的四倍。7月首7日被下架的遊戲在中國的累計下載超過1.33億次，合共創造3470萬美元（約2.69億港元）收入。蘋果對此不予置評。

據Sensor Tower獲得的資料，7月起被下架的知名遊戲包括Supercell的卡通農場（Hay Day）、Flaregames的無敵查克諾里斯（Nonstop Chuck Norris）及Zynga的紙牌遊戲（Solitaire）。

Sensor Tower手機見解主管Randy Nelson指，有關遊戲已下架超過5日，暫時未知未來會否重新上架，亦不知悉每款遊戲下架的原因。

蘋果公司早前要求在中國App Store取得收入的遊戲發行商，在6月底止期限前提供政府發放的版號。

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