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【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情

環球政治 14:32 2020/07/15

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【5G角力】英國轉軚禁華為 竟靠美國順水人情

英國正式禁止電訊商購買中國電訊設備製造商華為的產品，並禁止華為參與5G建設。英媒形容，英國在短時間內有重大的政策轉向，而且是「U-turn」（大轉軚），令人感到震驚。英國在今年1月放寬華為參與英國5G建設，但6個月後，華為最終也被禁。

【5G角力】華為英國1600員工或面臨失業 2年已減8成人

【港區國安法】約翰遜暗指中國「潛在敵國」或禁華為

英國天空新聞（Sky News）分析指，美國禁止華為在其晶片使用美國技術，徹底改變這場5G角力的格局。分析認為，此舉等同迫使華為使用未經審查、不獲外界信任的中國替代品，引起英國情報機構關注及審查，也予唐寧街一個禁用華為的藉口。

分析亦提到，雖然未知英國和美國的情報共享關係會否因而受影響，以及加拿大未正式宣布禁用華為，但英國這個改變確保了「五眼聯盟」（美國、英國、澳洲、新西蘭、加拿大）對華為的取態更一致。

【博爾頓新書】習近平促解禁華為中興 被指「欠特朗普人情」

【5G角力】英媒：英國政府開綠燈 准華為建晶片中心

另外，英國全面禁用華為，打擊4大電訊商：O2、Three、EE及Vodafone。報道補充，他們去年「悄悄地」使用華為設備建立5G網絡，而該些設備已獲政府批准。根據科技網站Techradar數據，從蘇格蘭鴨巴甸到約克，英國共有249個地方可使用5G網絡。

報道引述電訊商消息指，全面禁止華為的成本高達「數億英鎊」，因電訊商須在2027年前移除華為的5G設備，涉及巨額費用。有業內專家建議，電訊商可要求英國政府賠償他們的損失。

【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

【中美5G角力】華為陷晶片危機 新旗艦機據報押後投產

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記者：韓羚

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