美國政府撤回簽證新規定 允許網上課程留學生留美

美國聯邦政府早前宣佈收緊留學生簽證，規定如學校僅網上授課，今年秋季開學的留學生將不會獲發簽證，引起多州反對。聯邦政府周二（14日）宣佈撤回新規定，美媒更引述消息人士指，白宮內部部分人認為，新規定的構思及執行不力。

美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境

美國收緊留學生簽證 中國首當其衝

美國有線新聞網絡（CNN）報道，聯邦法院宣佈，聯邦政府會取消收緊留學生簽證的新規定，沿用今年3月的政策，向持有F-1或M-1簽證的留學生提供豁免，讓他們留在美國。

CNN引述消息人士指，白宮內部對美國移民及海關執法局的方案反感，白宮西翼部分人更認為，方案在構思和執行欠佳。

CNN更引述另一名消息人士指，白宮希望調整方案，僅希望加強對未入境新學生的限制，不打算收緊已經在美國的留學生簽證。

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新冠疫情持續多時，令不少美國院校都決定於新一學年改為網上授課。聯邦政府上周一（6日）提出新措施，如院校復課仍採用網上授課，這些留學生將不再獲得簽證，留在美國的留學生也可能遭逐出境。

哈佛大學和麻省理工學院（MIT）不滿新規定罔顧學校師生和社區的健康，向美國國土安全部、移民及海關執法局提出訴訟。美國17州與華盛頓哥倫比亞特區也聯合提出控訴，要求阻止聯邦政府的新措施。

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責任編輯：何穎兒

▲ 聯邦政府周二（14日）宣佈撤回留學生簽證新規定，允許網上課程留學生留在美國。