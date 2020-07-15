【新冠肺炎】Skyscanner宣布裁員兩成　關閉東歐兩間辦公室

總部位於蘇格蘭愛丁堡的旅遊搜尋網站Skycanner不堪新冠疫情打擊，周二（14日）宣布裁員大約兩成，並將關閉兩間辦公室。

Skyscanner行政總裁Moshe Rafiah在向員工發出的內部電郵稱，公司收入受到重大打擊，旅遊業要完全恢復到疫情爆發前的規模，可能需要幾季、甚至幾年的時間，因此將裁減兩成人手。目前Skyscanner全球共有1500名員工，即意味約300人將失去工作。據愛丁堡媒體報道，Skyscanner總部已有84名員工被裁，原本與當地學校合作舉辦的畢業生就業計劃亦受影響。

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Rafiah又指，公司計劃重組業務，將重點放在英國，因此會關閉位於東歐國家保加利亞和匈牙利的辦公室，而新加坡和美國邁阿密的辦公室亦會縮編。不過， 作為重組 的一部分，公司同時會在邁阿密新增60個職位 。

Skyscanner最初由三位軟件工程師於2003年在愛丁堡成立，是蘇格蘭境內第一間獨角獸公司，2016年11月被中國攜程旅行以14億英鎊收購。此前，其主要競爭對手Expedia已在2月底宣布裁員3千人，佔整體的12%。