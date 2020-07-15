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【港股追蹤】新能源車下鄉救市　邊隻車股有份參與？

股樓投資 14:45 2020/07/15

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國家工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳、商務部辦公廳發布關於開展新能源汽車下鄉活動的通知，活動時間由2020年7月至12月，活動期間地方政府發布本地區支持新能源汽車下鄉等有關政策，參與汽車企業發布活動車型和優惠措施。

工信部過去曾發表《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，要求到2025年前，內地近能源車銷量佔總體比重達25%。不過，新能源車市場表現卻未如預期般理想。

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根據中國汽車工業協會發佈的數據顯示，今年6月，新能源汽車產銷分別完成10.2萬輛和10.4萬輛，同比分別下降25.80%和33.1%。自去年7月以來，新能源汽車銷量已經連續12個月同比下降。上半年，新能源汽車產銷分別為39.7萬輛和39.3萬輛，同比分別下降36.5%和37.4%。

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參與是次活動共有10間車廠，包括北京新能源汽車（北汽新能源ＥＣ３）、長城汽車（長城歐拉Ｒ１和歐拉ＩＱ）、上汽通用五菱汽車（寶駿Ｅ１００、Ｅ２００；宏光迷你ＥＶ）、重慶長安新能源汽車（長安奔奔Ｅ－ｓｔａｒ）、奇瑞新能源汽車技術有限公司（奇瑞ＥＱ１）、安徽江淮汽車集團（江淮ＩＥＶ６Ｅ）、比亞迪（比亞迪元、Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３）、東風汽車集團（新能源ＥＸ１）、一汽奔騰轎車有限公司（奔騰Ｅ０１）、浙江合眾新能源汽車有限公司（哪吒Ｎ０１）。
 

撰文 : 李兆明

長城汽車（02333） 東風集團股份（00489） 比亞迪股份（01211） 香港股票 汽車

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