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【疫情第三波】張建宗：防疫抗疫基金已發放480億元資助

商業 14:20 2020/07/15

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本港新冠肺炎確診個案飆升，正式迎來第三波爆發，經濟活動未回氣又再受挫，坊間已有聲音，要求政府的「防疫抗疫基金」加碼。

政務司司長張建宗今日（15日）在立法會內務委員會特別會議上提到，已有兩輪基金支援受疫情影響重創的企業和市民，總共注資1,505億元。

截至6月26日，基金已推出66個涵蓋不同行業及針對不同組群的項目，總承擔金額達1,420億元，並已發放480億元的資助。已惠及逾200萬香港人次，以及近100萬個由企業或牌照持有人。他指政府會陸續發放資助。

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應急款項可支援未來新措施
張建宗進一步指出，有個是政府在考慮疫情的發展、不同持份者的意見和議員的意見及實際經營環境後，透過防疫抗疫基金督導委員會批出的新項目。目前，有55個項目計劃仍在進行中或即將推出。

另有一些應急款項，將視乎疫情發展，政府可以在未來日子進一步推出新措施，但他強調要視乎實際情況和資源是否許可。

責任編輯：梁巧恩

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