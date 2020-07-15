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【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺

環球社會熱點 14:20 2020/07/15

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【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 終被警槍殺

新型冠狀病毒疫情持續，美國確診人數反彈，密歇根州當局頒令要求強制戴口罩。惟當地一名男子無視口罩令，不戴口罩進入商店，被要求戴口罩後情緒激動，拔刀傷人後駕車逃去，後來被警方截停，開槍擊斃。

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事發在密歇根州首府蘭辛（Lansing），周二早上，43歲男事主Ernest Ruis未戴口戴走入當地一間便利店，在場一名77歲男顧客要求他戴口罩，店員亦拒絕為他提供服務。

男事主後來離開便利店，並繼續在停車場與該名77歲男子爭執，後來衝突升級，他拔刀刺向對方，之後開車逃去。

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當地警方隨即展開追捕，很快在馬路上發現他的座駕，將他截停。男事主持刀下車，走向警員，被警員開槍擊中，送院後不治。

密歇根州疫情惡化，州長簽署行政命令，周一起所有居民在室內場所或人多的室外地方必須戴口罩，商戶須拒絕不戴口罩的人士入內，不守規的顧客會被罰款，商戶亦會被罰短暫停牌。

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責任編輯：文青青

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