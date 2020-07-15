【第三波疫情】8區疫廈數目至雙位數 疫廈名單更新（至7月14日）

自今月4日位於彩虹的彬記粥麵店出現染疫群組至今，仍以黃大仙、油尖旺及為沙田區疫廈最多，正如港大醫學院院長梁卓偉指出，東九龍及沙田兩區高風險地理群組令人擔憂。

現時衛生防護中心每日更新疫廈名單有兩份，第一份是曾確診及疑似個案居住過的大廈名單，第二份是「曾有確診或疑似個案在自出現病徵前兩天起及兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內到訪過」的大廈名單。例如茶餐廳、商場等，亦是其他人可能會去的地方。

本刊記者按第二份疫廈名單統計，由今月4日至14日止，發現最多疫廈地區仍是黃大仙、油尖旺及沙田，不過西貢、九龍城及深水埗於過去7天疫廈數目分別增加了14個、13個及8個。令現時全港有8區的疫廈數目達雙位數。病毒在這些區會否繼黃大仙、油尖旺及沙田後再進一步在社區擴散？實在令人關注。

7月4日至14日按衛生防護中心每日更新疫廈名單各區統計：

下面是衛生防護中心最新公布新增部份（至7月14日）。早於7月14日之名單見於表後相關文章的連結。

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