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為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」

科技 15:31 2020/07/15

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近日香港科技園公司宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓，計劃現正接受申請。

疫情加速科技行業發展，為培訓未來本地的創科領導人才，近日香港科技園公司宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓，計劃現正接受申請。

是次計劃為「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy）的全新重點項目，成功獲選人士將參與為期 26 個月的領袖培訓計劃，包括與合作的科技公司進行24個月全職科研工作，以及進行為期2個月的創科及領導才能培訓，另外可參與創科訓練營，與行業翹楚作商務交流等活動，接受全面的職業發展培訓。

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計劃現已接受申請，第一階段將於9月中開始，截止報名日期為7月29日晚上12時前。申請要求方面，主修科學系、工程學系或其他相關學科，並於近2年內畢業的大學生均具備資格。獲聘人士將享有優厚的薪酬待遇，學士畢業生薪酬為25,000 元，碩士畢業生為30,000元，博士畢業生則可獲45,000 元，欲了解詳情及時間表，可到「香港科技園創科學院」網站瀏覽 。

首階段共有11間科學園公司參與計劃，包括 Cloud Light （雲暉科技）、Computime （金寶通）、Fano Labs （有光科技）、Huawei （華為）、Intact Financial、Lalamove、Lee's Pharmaceutical （李氏大藥廠）、Sanomics （善覓）、SenseTime （商湯科技）、TCL、UMEC （聯合微電子中心），每間公司將提供至少1個職位空缺。

責任編輯：李寶如

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