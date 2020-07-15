【港股追蹤】內需股個別發展　呢類飲品有炒作

大市今日反覆靠穩，但尚有不少股份繼續創新高。當中啤酒類股份兩大龍頭，青島啤酒（00168）及華潤啤酒（00291），近期已接連創新高，今日高開後未見停步，青島啤最高報68.95元，最多升超過4%，華潤啤酒則升逾3%，突破50元水平，兩隻股份齊齊創52周新高，走勢強勁。反而為人較熟悉的百威亞太（01876），股價高開低走，午後由升轉跌。

相關文章:【港股追蹤】騰訊傳近6億美元 洽購法國遊戲商Voodoo股權

以往天氣愈變得炎熱，市場都會對消暑類股份，例如啤酒股有炒作。今年適逢遇上疫情，但內地疫情已大致受控，內需股份受到關注，尤其是各類必需品及食品飲料股，市場憧憬這些行業銷售受影響程微較微，亦更容易復甦，故近期表現持續向好。

瑞銀報告指，相信集團升級策略去年加快執行，有助支持明年產品均價有中高單位數增長，加上股份年內跑贏國指，但對比同業仍有近2成折讓，而且AH股價差大，估值吸引，故大幅上調股份H股目標價，由50.05元，上調逾4成至71元，以現價計，仍有近5%潛在升幅。

華潤啤則獲美銀睇好，該行指公司業務第二季已復甦，估計上半年銷售按年下跌少於10%，較同業表現更佳，更預料核心盈利在未來數年有望倍升，維持股份買入評級，目標價調升至55元，以現價計則有約10%潛在上升空間。

以上股份下月將公布上半年業績，預料在派發成績表前，市場對業務仍會有憧憬，或繼續有炒作，但板塊年內表現跑贏大市，短綫炒波幅會較佳。選股方面應跟紅頂白，走勢較弱的百威亞太或繼續落後於前述2隻啤酒股。

如欲查看更多 iMoney全新網上專欄的內容請按此： https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First】搶盡投資先機！