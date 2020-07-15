【限聚令收緊】敘福樓黃傑龍推外賣自攜餐盒優惠 牛角、牛涮鍋等下午5時後最低享6折優惠

▲ 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，即日起38間分店每天下午5時將採取新的外賣安排措施，自攜餐盒亦享額外折扣。

港府禁止食肆晚市堂食一周。敘福樓 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍於facebook表示，香港歷史上未曾出現全港食肆停止堂食供應， 相信外賣需求會激增，擔心將製造大量塑膠垃圾，以及憂慮若出現大量人群排隊等外賣的風險，決定全綫38間分店嘗試推行全新外賣方式，並提供額外折扣鼓勵客人自攜餐盒到店。

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敘福樓旗下品牌包括敘福樓金閣、牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、温野菜，以及和平飯店。

黃傑龍表示，今日（15日）起每天下午5時，所有到訪客人將會與平時一樣「撳飛」，然後會安排進入餐廳一人一檯安坐點選食品並等候外賣，所有客人亦需要經過探熱，且必須全程戴口罩 。孕婦、老人家、殘障人士於每日下午5時至6時則可優先點餐。

他續指，集團旗下各品牌將提供額外折扣鼓勵客人自攜餐盒到店，自攜餐盒如同日常堂食一樣，亦一樣會以堂食的餐具送上枱面，客人可慢慢將所有食物放入餐盒，之後再離開，簡單方便又環保，亦無需在門口排隊。

若選擇各大平台送餐，或於公司網上外賣自取平台訂餐，則會使用正常的一次性外賣盒，大部份食品及套餐均有折扣，只不會如自攜餐盒「着數」及環保。

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