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【美國疫情】特朗普：檢測減半　確診案例就會少一半

環球政經 15:03 2020/07/15

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美國疫情嚴峻，本周累計感染新冠肺炎人數已經超過340萬，惟美國總統特朗（Donald Trump）卻屢次輕食疫情，周二（14日）更稱，美國目前的確診人數最多，是因為美國的檢測是規模最大，如若美國減少一半的檢測，確診案例也會隨之減少一半。

特朗普稱，病毒檢測是一件好事，但也成為「假新聞的飼料」（fodder for the fake news），如若不進行測試，那所有新聞標題都會不見，美國就會是死亡率最低的國家。

相關文章：【美國疫情】憂病毒傳播　美國萊斯大學搭戶外帳篷教室

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）疫情追蹤數據，截至周三（15日）14時，全球約有1,332萬宗病例，其中美國有343萬宗，佔全球病例逾四分之一，是確診人數最多的國家。

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