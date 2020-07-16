【著數優惠】盤點旅發局平台十個優惠　總有一個啱你使

旅發局早前推出了本地旅遊消費和優惠資訊平台，為市民帶來食買玩超值優惠，包括於指定電器連鎖店以港幣 3,499 元購買第 4 代 Apple Watch、美珍香買100元送30元禮劵，務求刺激本地消費。

筆者亦為大家精選其中十個優惠，總有一個用得著，在疫情期間「慳得一蚊得一蚊」！

如何使用 請向商戶出示優惠頁面以獲取優惠。

1. 在美珍香（香港）有限公司，購買任何正價產品滿港幣$100可獲贈港幣$30貴賓券一張

2. 在奇華餅家，以優惠價HK$70購買精緻鳳梨金酥禮盒(九件裝，原價為HK$92）

3. 鴻福堂清肺解毒飲 (500ml) 買一送一優惠

4. 君蘭餅店單一消費滿港幣$20即減港幣$5

5. 在豐澤以港幣$858（七九折）購買Toshiba 21公升燒烤微波爐（建議零售價港幣$1098）

6. 在豐澤以港幣$3499（五八折）購買Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡 不鏽鋼錶殼 44mm（建議零售價港幣$6099）

7. 卓悅單一消費滿港幣$50即減港幣$10

8. 莎莎單一消費滿50元即減10元

9. 蘇寧單一消費港幣$2000即減港幣$100

10. 大埔振興有限公司單一消費滿港幣$300即減港幣$30

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