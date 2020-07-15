【香港自治法案】金發局李律仁：有政治選舉需要　香港中介角色更具價值

美國總統特朗普簽署香港自治法案，揚言對香港不再享有與中國內地不同的特殊地位。金發局主席李律仁稱，國際形勢變得複雜，形容有人有「政治、選舉需要」，香港的中介角色、國際城市角色雖難免受挑戰，但認為市場不止留意單一事件，香港的中介角色定位沒改，不用過份憂慮。

李律仁比喻，當有兩個人吵㗎，夾在中間的人也可能捱鬧，但現實中他中介人角色更大，認為香港的中介角色在現時國際形勢更具價值。

金發局成員、畢馬威中國副主席韋安祖稱，香港國際金融中心地位穩妥，新股IPO市況、港股市場表現都反映市場穩健，而且香港金融人才集中，都具有競爭力。

隨社會事件持續多時、港區國安法實行，外界愈留意香港人才、資金流向。李律仁稱，隨環球經濟轉差，香港對外國人才吸引力反而增加，並指直至當下，未見人才流出香港。在培養新人才方面，他形容當市況轉差，企業需求、對新入職的門檻會更具挑戰，非一時三刻可解決，金發局會協助業界培養合適人才。

香港美國商會本周報告指，逾3成受訪機構有意撤出香港，李律仁稱，不少調查都是問受訪者「感覺」，但企業在商業決策前，自然會衡量機會和風險，重申香港仍是好吸引的地方，「現實中無這些（走資）情況」。

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記者：麥德銘