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【Moderna疫苗】初步人體測試結果佳 月底再作測試

環球社會熱點 13:36 2020/07/15

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在新冠肺炎疫情全球大流行下，各界都寄望盡快有疫苗面世。美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）周二（14日）表示，初步人體測試結果顯示，全部45名新冠肺炎病人注射Moderna疫苗後，均對新冠肺炎病毒產生抗體，反映Moderna疫苗效果良好。

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Moderna在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表的研究報告指出，全部45名病人接種兩劑疫苗後，均產生如預期的免疫反疫。而且在測試總體上是安全，未有人感到嚴重不適，只有約一半人感到輕微不適。

Moderna在今年5月表示，其研發的疫苗早期臨床測試效果「正面」。

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公司當時指，在注射第2劑疫苗的兩周後，獲注射25微克的參與者血液的抗體水平，與新冠肺炎康復者體內相約；獲注射100微克的參與者體內的抗體水平，更「明顯高於」（significantly exceeded）康復者的水平。

公司早前亦表示，倘疫苗證實有效，並安全使用，可在2021年初面世。

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責任編輯：楊心悅

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