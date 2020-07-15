【香港自治法案】香港特區護照與中國護照看齊　對香港金融影響有多大？

▲ 香港特區護照與中國護照看齊，對香港金融業勢有影響。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，取消香港特殊待遇，當中取消對香港特區護照的特殊待遇，將香港特區護照與中國護照「一視同仁」，意味未來香港特區護照持有人日後要到美國，將與中國護照循同一渠道申請。分析相信，香港特區護照的特殊待遇取消，勢影響港美雙邊的商務交流，對香港金融中心地位料會構成一定影響。

港美在金融市場一直相當緊密，截至2018年底，香港152家持牌銀行的其中9家、18家限制牌照銀行的其中5家，以及48家代表辦事處的其中一家均為美資機構。截至2018年底，美國銀行在香港的總資產值和客戶存款分別約為1480億美元（11544億港元）和790億美元（6162億港元），佔香港銀行業整體數字約5%。

香港161家認可保險公司中，10家為美國公司，另有12家據知由美資控制。另外，在港交易的金融衍生品（如期貨、期權）當中，美國投資者佔整體市場交易量大約10%。

290家美企在港設地區總部

截至2018年6月1日，母公司位於美國的駐港公司中，290間是地區總部、434間是地區辦事處，以及627間是當地辦事處。當中不乏著名美國公司，包括3M（美︰ＭＭＭ）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果電腦（美︰AAPL）、彭博（Bloomberg）、Facebook（美︰FB）、Google等等。

數個州政府，包括佛羅里達及北卡羅來納均在香港設有代表辦事處。此外，美國多個城市及州份的港務局亦在香港設有辦事處。

香港與美國交流一向緊密，現在特朗普簽署了《香港自治法案》，香港實施了《港區國安法》，不排除會影響美資企業未來在香港的業務部署。

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