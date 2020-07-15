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【普惠金融】滙豐向無家或劏房戶提供基本銀行戶口服務

金融經濟 13:24 2020/07/15

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滙豐香港區零售銀行及財富管理業務社區發展、多元及共融事務高級經理容敏慧（右一）和其團隊成員溫天麒（左二）到訪其中一間合作的非政府機構基督教關懷無家者協會。

滙豐宣布，即日起向無家者或因居住劏房單位而無法使用郵政服務的香港居民提供基本銀行戶口服務，讓有需要人士安全地存取薪金或津貼，是全港首間向有關弱勢社群提供服務的銀行。目前港九新界共開放7間指定分行提供相關開戶服務。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務社區發展、多元及共融事務高級經理容敏慧表示，居無定所未必等同失業或不需要銀行服務。銀行帳戶不但有助保障財產安全，亦因為大部分僱主不希望用現金支薪，一個銀行戶口對有關人士尋找長期工作有實際幫助。

目前提供開戶服務的7間指定分行，分別是：港島的熙華大廈分行、九龍的尖沙咀分行、荔枝角道分行、觀塘分行、新界的荃灣富華中心分行、元朗分行及沙田分行。

開戶者須持非政府機構轉介信

新計劃下，有關人士毋須提供固定住址亦能開立獨立港幣結單儲蓄戶口，讓他們更容易尋找長期工作或領取援助金。

開立戶口時，客戶須先取得指定的非政府機構，例如香港社區組織協會、聖雅各福群會等的轉介信，確認開立銀行戶口的原因，然後在非政府機構援助者或社工陪同下，帶同轉介信及身分證明文件到指定的滙豐分行辦理手續。

申請獲批後，客戶將收到自動櫃員機提款卡和密碼，而該非政府機構的地址將用作客戶的通訊地址，可接收本行發出的通訊文件。

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