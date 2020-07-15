【肺炎疫苗】Moderna初期疫苗測試報捷　美股盤後漲16%

新冠肺炎疫情持績，世界都很關注疫苗何時可完成研究，制止這場疫症，醫藥公司Moderna（美：MRNA）公布，肺炎疫苗初期人體測試結果顯示，接受注射mRNA-1273疫苗的45名患者均產生強烈的免疫反應，總體上安全且效果良好，本月27日將展開新冠疫苗後期人體測試。

Moderna表示，全部患者在測試中，經過兩輪注射後均產生免疫抗體，雖然沒有嚴重不良反應，但部分會感到是短暫的頭痛和輕微不適。Moderna於本月27日開始第三階段研究，預計測試患者人數達3萬名，以證明疫苗能夠顯著降低新冠肺炎的風險。

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肺炎疫苗測試報捷，經濟復甦腳步有望加快，為市場帶來憧憬，Moderna於美股盤後升逾16%，現報87.2美元。

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