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【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策

科技 13:19 2020/07/15

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新冠肺炎疫情反覆，員工再次「在家工作」，但家中網絡環境或讓不法之徒有機可趁，使用VPN的確能保障資料不會外洩，但無論個人還是企業都要VPN服務供應商。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情反覆，近日本地確診個案飆升，正式迎來疫情第三波，不少企業陸續再讓員工「在家工作」，員工使用自家網絡、設備、溝通渠道，往往有漏洞讓不法之徒有機可趁，不少個人以及公司都喜歡使用VPN（virtual private network），到底是否有效防止公司資料外洩？

防毒軟件NortonLifeLock夥伴專家系統工程師Dean Williams就表示，VPN的確能夠資料傳輸更安全。他指出；「試想像，如果妳想寄明信片給朋友，但每個接手的郵差都能看到明信片內容，以致你的個人私隱資料，這樣難保資料會外洩，使用VPN，就猶如將你的明信片，透過一個無人能夠看到的，安全的渠道送出去。」

安全與速度　只能選一個

Dean指出，現時人們使用VPN已經非常普遍，當中離不開保障私隱的主要原因。「包括傳輸敏感的資料時，或者是用戶不希望搜尋資料被追蹤到，而某些用戶亦會藉VPN，去使用有地域限制的串流影音服務。」

如果用戶要使用公共WiFi傳送個人私隱或機密資料時，Dean建議，用戶更應該使用VPN。「當用戶使用VPN時，其IP位置會被遮蓋隱藏，用戶在互聯網上的各種行為，例如網購交易、資料搜尋、電郵紀錄等都會被遮蓋而難以被追蹤。」

防毒軟件NortonLifeLock夥伴專家系統工程師Dean Williams就表示，相信疫情過後，將會有愈來愈多公司使用VPN，以應對突發情況，避免公司營運受阻。（受訪者提供圖片）

但Dean亦表示，使用VPN或對用戶帶來不便，例如上網速度會變慢。「這是安全與速度之間的兩難局面，兩者只能擇其一。」他解釋，VPN的速度快慢取決於加密用戶資料的質素，用戶與VPN伺服器的距離，以及伺服器的效能。

此外，坊間亦有不少免費的VPN程式及服務，Dean強調，免費的VPN服務通常會有數據用量限制，用戶超過流量上限就會被停止使用。更甚的，有些免費VPN程式裡面就加插了廣告，甚至惡意軟件，用戶的使用習慣與行為或有機會被追蹤，亦與用戶使用VPN的目的相違背。「免費VPN服務未能靠用戶訂閱購買而賺錢，用戶的各種數據就成為了該類公司最想取得的東西，因為其後能將用戶數據轉售圖利。」

選擇良好VPN服務要訣：

  • 清楚VPN服務供應商是否儲存用戶的使用紀錄
  • 能有效阻截監視用戶網絡活動的廣告跟踪器
  • 使用強效加密方式
  • 能提供多個伺服器接入點，確保速度不會太慢
  • 支援多種款式設備
  • 沒有數據用量上限
  • 不能通過廣告獲利
  • 用戶介面簡便
  • 有信譽的品牌

企業用VPN或成新常態

新冠肺炎疫情下，VPN的使用量亦大增。Dean表示，疫情下，企業讓員工在家工作，為了安全起見，無論是大型企業還是中小企業，都使用VPN，確保公司在安全情況下運作。「即使疫症過去，預料愈來愈多企業會使用VPN工具，以避免企業受突如其來的情況影響，導致運作受阻。」

Dean亦指出，根據NortonLifeLock 2019年網絡安全洞察報告全球結果，有三分之二的受訪者比以往更擔心自己的隱私（67％）外洩，非常擔心自己的身份將被竊取（66％），其中92％的受訪者在數據隱私方面表示擔憂。「報告顯示，大多數受訪者都開始清除網絡Cookie，避免個人資訊在社交媒體上共享，選擇使用匿名付款方式，刪除社交媒體帳戶，使用VPN的受訪者亦不少。

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要選擇好的VPN服務，Dean建議用戶注意以下幾點：清楚VPN服務供應商的是否儲存用戶的使用紀錄；使用強效加密方式；能有效阻截監視用戶網絡活動的廣告跟踪器；能提供多個伺服器接入點，確保速度不會太慢等等。

記者：李彥煒

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