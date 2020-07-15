  • 33°C
香港時間 : 2020715日 (三) 15:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港自治法案】美國落實裁制 港股滙為何波瀾不驚?（訂戶專享）

金融經濟 13:47 2020/07/15

分享：

針對港區國安法出台，美國總裁特朗普於本港時間今晨公布已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇。惟美國制裁行動，未為本港股滙市場帶來震撼，恒指高開低走半日微跌120多點，港滙繼續貼近7.75強方保證水平。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享）
2020/07/14
【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享）
【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享）
2020/07/13
【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享）
【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享）
2020/07/10
【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享）
【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享）
2020/07/09
【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享）
【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享）
2020/07/08
【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享）
香港股票 強方保證 恒生指數 港區國安法 債券指數 退休基金 港元 外資 富達 香港

上一篇文章

【限聚令收緊】敘福樓黃傑龍推外賣自攜餐盒優惠 牛角、牛涮鍋等下午5時後最低享6折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【疫情大爆發】今日起乘交通工具戴口罩、食肆晚上禁堂食　一文盡覽政府最新防疫措施
【疫情大爆發】今日起乘交通工具戴口罩、食肆晚上禁堂食　一文盡覽政府最新防疫措施
【恒指夜期】道指升556點納指僅漲0.9%　恒指夜期收市升117點
【恒指夜期】道指升556點納指僅漲0.9%　恒指夜期收市升117點
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】惠康限購廁紙雞蛋米每人兩件　發言人：當需求回復正常會取消限購
【疫情大爆發】惠康限購廁紙雞蛋米每人兩件　發言人：當需求回復正常會取消限購
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉