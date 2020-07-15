【香港自治法案】美國落實裁制 港股滙為何波瀾不驚?（訂戶專享） 金融經濟 13:47 2020/07/15 分享： 針對港區國安法出台，美國總裁特朗普於本港時間今晨公布已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇。惟美國制裁行動，未為本港股滙市場帶來震撼，恒指高開低走半日微跌120多點，港滙繼續貼近7.75強方保證水平。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 2020/07/14 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 2020/07/13 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 2020/07/10 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 2020/07/09 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 2020/07/08 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 香港股票 強方保證 恒生指數 港區國安法 債券指數 退休基金 港元 外資 富達 香港 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入