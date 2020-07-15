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【港區國安法】Google、Amazon及微軟拒絕向證監會共享金融數據　國安法加劇雙方分歧

金融經濟 12:52 2020/07/15

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《港區國安法》實施後，綜合外電報道，Google、Amazon及微軟（Microsoft）自去年起，已與香港證監會就提供其雲端平台上的金融數據展開磋商，但自從《港區國安法》於6月底實施，雙方的分歧加劇，令達成協議變成「政治上不可能」的任務。Google、Amazon及微軟均拒絕置評。

報道引述多方消息人士指，現時Google、Amazon網上服務及微軟均拒絕向香港監管機構提供客戶的銀行紀錄，證監會即使原本有一絲希望可以達成協議，但《港區國安法》令一切都變成不可能，因為企業均憂慮美國政府會對其展開潛在的制裁行為，因美國政客對與中國的磋商變得愈來愈審慎，故此目前未有任何美資科企巨擘願意與香港證監會達成任何協議，雙方在年底前會繼續進行談判。

科企若不交數據恐面臨罰款或監禁

香港證監會是獨立於《港區國安法》的監管機構，證監會希望可以從雲服務供應商手上，在未有通知客戶的情況下快速審視企業的紀錄，但有關行為或會導致科企洩露客戶的私隱。證監會認為，有關行為的目的並非要對雲服務供應商進行規管，但希望能與供應商緊密合作，找到一個雙方同意的解決方案。

按照《港區國安法》，科企管理層若不同意提供數據，或會面臨罰款或監禁，這令證監會與科企達成協議的難度更高。

Google、Facebook及微軟早前已表示，《港區國安法》推出後，會暫停向香港監管機構提供客戶數據及資料。

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