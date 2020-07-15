對抗YouTube　FB下月於美國推出音樂影片功能　

▲ Facebook（FB）計劃推出官方音樂影片功能，與YouTube作競爭，並於下月在美國率先推出。

不少藝人或歌手都會在YouTube平台設置官方頻道，方便與粉絲發佈最新影片消息。近日有消息指，Facebook（FB）計劃推出官方音樂影片功能，與YouTube作競爭，並於下月在美國率先推出。

據外媒《TechCrunch》報道，Facebook將推出官方音樂影片功能，用戶只要開啟設置後，系統就會在個人專頁中新增官方音樂影片，方便粉絲在Facebook專頁瀏覽藝人最新的音樂影片。FB指出，系統會自動發佈音樂影片，用戶不需再手動上傳，亦可隨時修改或刪除影片。

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FB表示，目前功能首先在美國地區推出，呼籲藝人儘量在8月1日前開通功能。去年彭博社的報道指，FB曾經與環球音樂，索尼音樂（Sony Music）及華納音樂（Warner Music Group）三大唱片公司進行談判。FB表示，只要收到唱片公司發行的影片內容，就會自動在藝人粉絲主頁中更新，用戶亦可以選擇關閉自動分享功能。

責任編輯：李寶如