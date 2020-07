【美國疫情】特朗普稱檢測減半 確診病例都會少一半

▲ 美國總統特朗普表示美國如減少一半的新冠肺炎病毒檢測,就可以令確診病例減少一半。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國增至343萬人確診。美國總統特朗普一直急於重啟經濟,表示美國目前的確診人數大增,是因為美國的有關新冠肺炎檢測屬全球規模最大,如美國減少一半的檢測,就可以令確診病例減少一半。

根據美國約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的數據,截至本港周三(15日)中午,全球約有1,329萬宗病例,其中美國約有343萬宗病例,佔全球病例超過四分之一,屬確診數字最高的國家。

特朗普(Donald Trump)周二(14日)表示,美國檢測規模擴大,是該國確診飆升的原因。特朗普更表示:

如果我們進行另一次(檢測),可以將規模減半,那麼我們的確診數字也會減少一半。

(If we did another, you cut that in half, we would have, yet again, half of that. )

特朗普形容新冠病毒檢測是一把雙刃劍,在檢測出病人的同時,也成為媒體誇大疫情的「假新聞飼料」(fodder for the fake news)。他提出美國是死亡率最低的國家,檢測計劃比中國、巴西、印度等國家更好。他強調只要停止新冠病毒檢測,就不會再出現誇大疫情的頭條新聞。

