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【美國疫情】特朗普稱檢測減半 確診病例都會少一半

環球社會熱點 13:08 2020/07/15

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美國總統特朗普表示美國如減少一半的新冠肺炎病毒檢測，就可以令確診病例減少一半。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國增至343萬人確診。美國總統特朗普一直急於重啟經濟，表示美國目前的確診人數大增，是因為美國的有關新冠肺炎檢測屬全球規模最大，如美國減少一半的檢測，就可以令確診病例減少一半。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，截至本港周三（15日）中午，全球約有1,329萬宗病例，其中美國約有343萬宗病例，佔全球病例超過四分之一，屬確診數字最高的國家。

特朗普（Donald Trump）周二（14日）表示，美國檢測規模擴大，是該國確診飆升的原因。特朗普更表示：

如果我們進行另一次（檢測），可以將規模減半，那麼我們的確診數字也會減少一半。

（If we did another, you cut that in half, we would have, yet again, half of that. ）

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特朗普形容新冠病毒檢測是一把雙刃劍，在檢測出病人的同時，也成為媒體誇大疫情的「假新聞飼料」（fodder for the fake news）。他提出美國是死亡率最低的國家，檢測計劃比中國、巴西、印度等國家更好。他強調只要停止新冠病毒檢測，就不會再出現誇大疫情的頭條新聞。

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責任編輯：何穎兒

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