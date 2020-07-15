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【TikTok】印度要求TikTok等被禁中國Apps解釋業務操作手法

金融經濟 12:20 2020/07/15

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印度要求被禁中國Apps在3個星期內回答77個涉及業務操作的問題。

據路透報道，抖音國際版TikTok母公司字節跳動等中國企業被印度要求回答有關遭到印度政府禁止的旗下手機應用程式的77個問題，包括是否進行內容審查、是否為外國政府工作或者遊說有影響力的人等。

報道引述消息人士指，印度資訊科技部給相關企業3個星期的時間回答問卷，還表明將採取後續行動，但具體內容未明。根據問卷，被禁用的59個APPs，包括TikTok和阿里巴巴 （9988） 旗下UC瀏覽器等均被問及，是否在任何外國政府要求下編輯、推廣或壓制任何內容。

TikTok強調會遵守所有印度法律，稱正努力回答印度資訊科技部的問題，又稱用戶的數據安全和隱私是公司最優先的考慮。阿里巴巴 （09988） 和印度資訊科技部均未回應報道。

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