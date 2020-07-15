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【上攻27000點關】道期盤前升逾500點　受惠Moderna疫苗測試報捷盤+高盛業績勝預期　

金融經濟 20:57 2020/07/15

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【美股期貨】新冠肺炎疫苗測試報捷　道指期貨升近300點

新冠肺炎疫苗測試報捷，美股期貨造好，道指期貨升逾200點。據《新英格蘭醫學雜誌》公布的試驗結果顯示，Moderna（美：MRNA）的新冠肺炎病毒疫苗在初步安全性試驗中，所有接受測試的患者均產生了抗體。

【20：56】道期升幅再擴大，報27023點，升532點。

【19：54】美股開市前，企業陸續公布業績，高盛（美： GS）、聯合健康保險（美： UNH）業績均勝預期，進一步推高市場氣氛，道期暫報26983點，升492點、納期報10720點，彈74點。

【16：24】疫後復甦概念股造好，聯合航空（United Airlines，美：UAL）和美國航空（American Airlines，美：AAL）盤前分別升4.9%和7.2%，達美航空（Delta Airlines，美：DAL）升4.3%；郵輪股Royal Caribbean（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）升6.3%和4.4%。

【16：17】Tesla（美︰TSLA）盤前升3.1%，報1563.31美元。得州特拉維斯縣批准為Tesla新工廠提供稅收補貼。

【新冠肺炎】報道指Tesla加州工廠逾130名工人確診

【16：15】Moderna（美：MRNA）盤前升2成，報90.99美元。

【新冠肺炎疫苗】炒Moderna潛在憂慮　內幕交易過去一個月淨沽近1568.4萬股

【新冠肺炎疫苗】Moderna初期疫苗測試報佳音 美股盤後漲16%

【16：00】道指期貨升251點，報26742點；標指期貨升22點，報3206點；納指期貨升49點，報10695點。

【12：02】道指期貨升288點，報26779點；標指期貨升24點，報3208點；納指期貨升30點，報10677點。

美國大型銀行企業表現參半，惟美國6月CPI創近8年最大升幅，加上疫苗測試傳來好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開，道指升556點或2.1%，收報26642點；標指收報3197點，升42點或1.3%；納指收報10488點，升97點或0.9%。

道指升556點　港股ADR升51點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 新冠肺炎

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