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【日本疫情】東京疫情嚴峻　警戒水平升至最高級

環球政經 12:38 2020/07/15

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早前日本疫情有受控跡象，最近一周內又出現惡化趨勢。根據日本《朝日新聞》報導，東京當局本周三（15日）宣布，因最近東京每日新增確診案例增多，將新冠疫情警戒水平升至最高級別的第四級。

相關文章：【新冠肺炎】3大密閉空間最易傳染病毒　5招防的士播毒

過去6日內，東京每日新增確診案例無一不超過200宗，上周五（10日）更高達243宗，除酒吧等人群聚集的市區外，老人院、托兒所及劇院等也發生了集體感染。《朝日新聞》稱，是次將警戒水平提升，意味「新冠病毒感染有可能正在擴散」。

惟疫情擴散之際，日本當局仍預計於本月22日啟動旅遊支援項目「Go To Travel」，計劃以日本國內遊為對象，補貼一半住宿費和一日遊的旅費，上限為每人每晚2萬日元（約），不設使用次數。目前該計劃受到各地方政府以及社會爭議。

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撰文 : 國際組

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