穩健找收益開啟下半年的投資機會

近期整體市場在震盪中反彈。隨著商業活動重啟，宏觀經濟數據不僅優於預期，且領先經濟指標確認復甦跡象。包括「Google Mobility」數據以及信用卡消費數據等，一些高頻或即時的指標，都顯示經濟活動水平與正常時期的差距持續收窄。市場預期政策面的支持維持，包括歐洲復甦基金和美國新一輪財政刺激措施的討論，均獲得進展。雖然第二波疫情在美國和拉丁美洲部分國家持續擴散，但在宏觀經濟好轉以及政策面支援的背景下，預計市場在忐忑震盪中仍然保持整體上升趨勢。

我們認為當前的市場已經走到十字路口。一方面，政策強力支撐，超寬鬆的貨幣政策將維持很長時間，而財政政策致力於穩定就業、彌補勞工因失業帶來的收入損失。經濟活動隨著隔離限制措施放寬而持續改善。但另一方面，疫情威脅依然存在、美國大選，以及中美摩擦等地緣政治因素，也帶來不確定性。

我們認為市場走勢在很強的技術面因素驅動下已經部分超越了經濟基本面的表現，而且我們對於在未來數月，疫情持續的情況下，經濟數據有多大程度上可以維持改善勢頭仍然抱持懷疑。因此我們認為在當前的市場環境下，投資於現金流預見性較高而且直接受益於政策支持和商業活動重啟的資產，相對更穩健。

穩健找收益將是下半年值得關注的主題，受益於央行的流動性和信貸支持，信貸資產的風險回報比優於已經錄得大幅上漲的股市。具體而言，我們尤其看好以亞洲為首的高收益債券以及新興市場強勢貨幣債作為獲取收益的主要來源。

對於股票投資而言，我們不建議在疫情未明以及經濟前景不確定的情況下，跟隨趨勢盲目加倉。投資者採用審慎的態度看待市場機會，可能是更理性的選擇。在區域方面，我們相對更看好亞洲和歐洲，這兩個疫情控制相對較好且經濟復蘇前景更明確的區域。在行業方面，科技通訊行業持續受益於疫情帶來的線下轉線上商業模式調整，和對於科技投入的結構性需求上升。而能源和資源類股，則受益於商業活動重啟預期，以及本身較便宜的評價面。在追求收益和回報的同時，我們也建議通過構建，包括黃金和中國政府債等在內的一籃子多元化防守性資產，增強投資組合的抗逆力。