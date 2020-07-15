【疫市營商】環球資源首推在線展會　集合200萬買家社群

▲ 環球資源亦將於7月29日起，舉行兩星期的第一屆「環球資源在線展會」。（環球資源提供圖片）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，實體展覽紛紛取消，或轉攻網上。環球資源亦將於7月29日起，舉行兩星期的第一屆「環球資源在線展會」。

新冠肺炎疫情陰霾下，各地B2B買家難以採取傳統方法進行採購，環球資源考慮到線上採購需求日益增加，故推出「環球資源在線展會」，並於7月29日至8月9日舉行。

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設三大主題 集合逾900間供應商

該在線展會將集合全球逾200萬在線及展會買家社群。為回應市場的強烈需求，該展會將設立「醫療及保健」、「居家辦公學習及休閒」及「家居修繕」三大主題。

展會精選約900家來自以上3個主題的已核實供應商。買家只要通過展會平台，即能遙距詢盤、落單，不受地域、時區影響。大會又指，隨著各國重啟經濟，積壓數月的剛性採購需求獲釋放，料對高質素供應商和產品需求甚殷。

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實地直擊工廠 加入直播新功能

環球資源首席執行官胡偉亦稱，大會加入網上洽談、直播等新功能，冀在短時間促成大量詢盤。據環球資源介紹，網上展會將設虛擬會議室、1對1線上詢盤/詢價，直接跟進買家需求的同時，可建立更私密的商業關係。

展覽亦設有工廠及樣品間實地直擊報導等節目，買家可在線上親臨其境，全天候獲取產品供應商資訊。

環球資源在線展會詳情及報名可參閱：https://bit.ly/2OsCRG2

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責任編輯：葉泳珊