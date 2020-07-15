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特朗普簽《香港自治法案》　特區護照與中國看齊

環球政經 12:02 2020/07/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）周二（14日）發表聲明稱，已簽署《香港自治法案》，將取消對香港的特殊經濟待遇，並將通過法律制裁有關涉事官員。新冠肺炎疫情下，特朗普亦表示，沒有意願跟中國開展第二階段貿易協議。

相關文章：特朗普簽署《香港自治法案》　宣布終止港特殊待遇

根據白宮公開資料，除了上述內容之外，該行政命令還包括撤銷對香港特區護照持有人的特殊待遇。特朗普強調，香港護照持有人現在的待遇，與中國大陸相同。

相關文章：《香港自治法案》通過　外交部：對美方相關人員實施制裁

特朗普在行政命令中稱，中國沒有履行向香港承諾的民主和自由，破壞了香港的自治權，構成了「不尋常且極大」的威脅，因此取消對香港的特殊待遇，措施包括撤銷對香港特區護照持有人特殊待遇、中止與香港的引渡協議、撤銷部分出口許可證豁免、制裁破壞香港自治的有關官員與相關金融機構等。

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撰文 : 國際組

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