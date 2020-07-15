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【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本

環球社會熱點 11:38 2020/07/15

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澳洲疫情惡化，累計新冠肺炎確診人數突破1萬。墨爾本所屬的維多利亞州新增238宗確診。當局警告，確診陸續有來，未來2周至少200人需入院接受治療。另外，悉尼一間酒店爆發集體感染，累計34宗確診，「零號病人」曾到訪墨爾本。

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維州周三（15日）新增238人確診，比周二（14日）的270宗少，但連續10日錄得3位數字增幅。首席衛生官薩頓（Brett Sutton）形容，數字令人鼓舞，但跌幅遠遠未夠。

薩頓預計，封鎖措施在本周末開始見效，新增確診或開始減少，但強調如果民眾不遵守防疫措施，確診仍有機會「爆炸式」增長。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）讚揚絕大部分的居民遵守「居家令」，但他嚴正要求民眾遵守限制，否則將實施更嚴厲的防疫措施。他指出，目前有105人在醫療接受治療，27人需入住深切治療部，情況令人擔心。

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在悉尼，一間酒店爆發集體感染，確診增至34宗。患者參與在該酒店舉行的工作聚餐，聚餐中有1人曾到訪墨爾本，相信是「零號病人」。當局比對過基因後，確認與墨爾本的感染有關。

悉尼所屬的新南威爾士州出現多宗集體感染群組，衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）形容，該州是帶有「隱形病毒」的「戰區」。惟州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）堅持不會封城。

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記者：鄧燕君

 

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