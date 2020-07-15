  • 32°C
香港時間 : 2020715日 (三) 12:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國或向外派香港、新加坡公民徵收45%稅率　彭博：削港金融中心吸引力

金融經濟 11:29 2020/07/15

分享：

中國或向外派香港、新加坡公民徵收45%稅率，彭博稱或削港金融中心吸引力。

中國去年修改稅法，擬向外派境外工作的中國內地公民，其全球收入均以內地稅率徵稅。近日有指內地國企通知香港、新加坡的內地員工，要求申報2019年收入，令相關員工憂慮或要按本土稅率交稅。

由於內地個人所得稅率可達45%，遠高於香港稅率約15%。彭博報道指，香港不少中資金融機構聘用大量「港漂」，內地實施新稅法或加速人才離開香港。

彭博形容，因應港區國安法，或增加香港本土和外國人才離開香港的誘因；而內地落實新稅法，就令內地人才來港工作意欲降低，令香港金融中心地位再增壓力。

中國內地2019年1月修改稅法，向公民全球收入徵稅，惟一直未清楚交代如何實行。

金融機構要求內地員工申報收入　內地未明確收稅方式 

近期，內地傳媒引述工銀亞洲、工銀國際、建銀亞洲、中銀香港等多家金融機構內部發文，要求外派員工將中國境外所得和境內所得，合併申報納稅，反映相關員工或需要補交境外所得應納稅額和已在香港繳納所得稅額的差額。不過，內地至今未明朗交代如何收取稅收。

彭博引述不具名的國有銀行高層，如果實行新稅率，舉家搬來香港的他或會用盡儲蓄，而內地最新安排令更多內地同事搬回生活費較低的內地城市，或爭取取得香港永久居民身份。

香港投行員工，普遍較上海同級員工工資高25%至30%，反映香港生活成本較高，但另一方面，香港稅率明顯較低。目前，香港過去5年向34萬名內地公民發出工作簽證。

相關文章：

特朗普：已簽署《香港自治法案》 並取消香港特殊待遇地位

【港區國安法】不確性增加　《紐約時報》：數碼新聞業務明年由香港轉至首爾

【中美貿易協議】特朗普：無興趣與中國討論第二階段貿易協議

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

金融機構 金融 港區國安法 新加坡 香港

上一篇文章

【疫情大爆發】疫情憂慮增 本地地產股受壓

下一篇文章

【港區國安法】不確性增加　《紐約時報》：數碼新聞業務明年由香港轉至首爾

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升556點納指僅漲0.9%　恒指夜期收市升117點
【恒指夜期】道指升556點納指僅漲0.9%　恒指夜期收市升117點
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【疫情大爆發】惠康限購廁紙雞蛋米每人兩件　發言人：當需求回復正常會取消限購
【疫情大爆發】惠康限購廁紙雞蛋米每人兩件　發言人：當需求回復正常會取消限購
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】今日起乘交通工具戴口罩、食肆晚上禁堂食　一文盡覽政府最新防疫措施
【疫情大爆發】今日起乘交通工具戴口罩、食肆晚上禁堂食　一文盡覽政府最新防疫措施
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）