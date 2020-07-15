中國或向外派香港、新加坡公民徵收45%稅率　彭博：削港金融中心吸引力

▲ 中國或向外派香港、新加坡公民徵收45%稅率，彭博稱或削港金融中心吸引力。

中國去年修改稅法，擬向外派境外工作的中國內地公民，其全球收入均以內地稅率徵稅。近日有指內地國企通知香港、新加坡的內地員工，要求申報2019年收入，令相關員工憂慮或要按本土稅率交稅。

由於內地個人所得稅率可達45%，遠高於香港稅率約15%。彭博報道指，香港不少中資金融機構聘用大量「港漂」，內地實施新稅法或加速人才離開香港。

彭博形容，因應港區國安法，或增加香港本土和外國人才離開香港的誘因；而內地落實新稅法，就令內地人才來港工作意欲降低，令香港金融中心地位再增壓力。

中國內地2019年1月修改稅法，向公民全球收入徵稅，惟一直未清楚交代如何實行。

金融機構要求內地員工申報收入 內地未明確收稅方式

近期，內地傳媒引述工銀亞洲、工銀國際、建銀亞洲、中銀香港等多家金融機構內部發文，要求外派員工將中國境外所得和境內所得，合併申報納稅，反映相關員工或需要補交境外所得應納稅額和已在香港繳納所得稅額的差額。不過，內地至今未明朗交代如何收取稅收。

彭博引述不具名的國有銀行高層，如果實行新稅率，舉家搬來香港的他或會用盡儲蓄，而內地最新安排令更多內地同事搬回生活費較低的內地城市，或爭取取得香港永久居民身份。

香港投行員工，普遍較上海同級員工工資高25%至30%，反映香港生活成本較高，但另一方面，香港稅率明顯較低。目前，香港過去5年向34萬名內地公民發出工作簽證。

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