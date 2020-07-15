為釋除歐盟憂慮　Google承諾不使用Fitbit數據作廣告用途

▲ 近日Google正式向公眾作出承諾，表示不會利用Fitbit的用戶數據作廣告用途。

早於去年11月，Google宣佈收購美國智能手錶製造商Fitbit，其後迅速引起多方疑慮，歐盟更擔心兩者合併會造成市場壟斷，交易至今尚未能達成。近日，Google正式向公眾作出承諾，表示不會利用Fitbit用戶數據作廣告用途。

據路透社報道，去年Google宣佈斥資 21億美元（約162億港元）收購Fitbit。兩間公司曾經多次公開表示，此次交易目的在於擴展穿戴式裝置業務，而並非數據使用，但全球反壟斷機構及消費者團體則對此表示強烈關注，並要求各個監管機構在審查時加大力度。

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為獲得歐盟認可，Google近日正式宣佈，表示不會將用戶健康數據用作廣告用途，更樂意與歐盟委員會合作，以消除消費者疑慮。另外亦指出，Fitbit用戶可自行選擇查看或刪除個人健康數據，公司亦不會將資料出售予第三方。

雖然官方強調不會使用Fitbit用戶的數據，但有報道指，美國司法部目前已對Google與Fitbit的合併案進行反壟斷調查。

責任編輯：李寶如