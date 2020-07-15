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【美國疫情】美國1周確診增幅驚人 每日平均6萬宗

環球社會熱點 11:22 2020/07/15

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美國全國在過去一周，平均每日新增約6萬宗病例。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，增至超過342萬人確診及13.6萬人死亡，為全球疫情最嚴重國家。美媒根據疫情追蹤數據分析，指美國全國在過去一周，平均每日新增約6萬宗病例，增幅相當驚人。

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美國CNBC根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情數據，指出美國截至周一（13日）計算，在過去7日的每日平均病例達60,997宗，為首次突破6萬宗。美國超過三分之一州分，周一的單日增幅都創新高。

20個確診於周一創新高的州分之中，佛羅里達州的增幅尤為驚人，過去一周平均每日有10,855宗病例。對應佛州人口計算，過去1周該州每10萬人就新增51人確診，為全國確診比例最高的州。

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紐約州在疫情爆發高峰期，該州平均每10萬人也新增51人確診，代表目前佛州的疫情嚴峻程度，相等於紐約州4月時的疫情。

世衛組織（WHO）突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）上周表示，隨著疫情顯示加速跡象，病例也迅速增加，料死亡人數會再次攀升。

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責任編輯：何穎兒

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