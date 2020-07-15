【美國疫情】周二再多6.7萬宗確診破紀錄 過去1周日均6萬宗

▲ 美國全國在過去一周，平均每日新增約6萬宗病例。

美國疫情持續惡化，周二新增確診病例多達67,417萬宗，再創單日新高。累計確診的新冠肺炎病例增至逾343萬宗，死亡病例13.6萬宗，繼續是全球疫情最嚴重的國家。根據疫情追蹤數據，美媒發現全美國在過去一周，平均每日新增約6萬宗病例，增幅相當驚人。其中，美國佛州疫情嚴峻，相等於重災區紐約州4月時的情況。

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美國CNBC根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情數據，指出美國截至周一（13日）計算，在過去7日的每日平均病例達60,997宗，為首次突破6萬宗。美國超過三分之一州分，周一的單日增幅都創新高。

20個確診於周一創新高的州分之中，佛羅里達州的增幅尤為驚人，過去一周平均每日有10,855宗病例。對應佛州人口計算，過去1周該州每10萬人就新增51人確診，為全國確診比例最高的州。

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紐約州在疫情爆發高峰期，該州平均每10萬人也新增51人確診，代表目前佛州的疫情嚴峻程度，相等於紐約州4月時的疫情。

世衛組織（WHO）突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）上周表示，隨著疫情顯示加速跡象，病例也迅速增加，料死亡人數會再次攀升。

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責任編輯：何穎兒