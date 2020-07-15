【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）

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【美股期貨】新冠肺炎疫苗測試報捷 道指期貨升近300點
本港疫情再度蔓延，港府重新收緊社區防疫措施，包括食肆顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，每枱不可多於4人同桌。另外，食肆自周三（15日）起一周，每晚6時至翌日早上5點不准堂食，只能外賣。為配合港府措施，有餐廳、酒店以至商戶推出外賣優惠，或更改營業時間。
|食肆/酒店/商店
|內容
|元氣壽司
|-即日（15日）至7月21日，去元気外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛都有7折，會員享65折
|稻香 （00573）
|-即日（15日）起，稻坊荃灣廣場、美孚曼克頓山及元朗馬田路分店堂食服務時間至下午4時，直至另行通知。外賣自取及網上外賣平台服務供應時間為晚上6至8時。
-元朗爾巒分店即日（15日）起暫停營業直至另行通知
-荃灣廣場分店7月18日起暫停營業直至另行通知
|太興 （06811）
|-即日（15日）中午12時起全線分店外賣自取88折
|朗逸酒店
|-推出”外賣.房食”優惠，客人可自攜外賣食物於酒店套房內用膳，每人只需付150元，可擁有私人空間用餐一晚
-該優惠最少兩人，最多四人，套房有限 ，先訂先得，優惠日期暫至7月20日
|大家樂 （00341）
|
-集團旗下餐廳推出各種外賣餐單組合及優惠
|LOG-ON
|
-由7月16日起LOG-ON營業時間更改為上午11時至晚上8時；LOG-ON cafe為上午 11時至晚上8時，堂食截單時間為下午5時15分，下午6時至晚上8時只限外賣
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