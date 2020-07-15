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《香港自治法案》通過　外交部：對美方相關人員實施制裁

環球政經 11:10 2020/07/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《香港自治法案》及一項行政命令，香港將獲與內地同等的的對待，不再有特權、特殊經濟待遇。

中國外交部亦發出聲明，指美方此舉是粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，《香港自治法案》惡意詆毀香港國家安全立法，並予以強烈譴責。

相關文章：特朗普簽署《香港自治法案》　宣布終止港特殊待遇

外交部又指，美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。為維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。外交部敦促美方糾正錯誤，不得實施「香港自治法案」，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政，又指如美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。

以下為外交部原文聲明：

近日，美方不顧中方嚴正交涉，將美國會通過的所謂“香港自治法案”簽署成法。美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的製定和實施完全符合中國憲法和香港基本法有關規定，將為“一國兩制”行穩致遠提供製度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的一致擁護和讚同。

香港是中國的特別行政區。香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移。美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。為維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。我們敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂“香港自治法案”，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。

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