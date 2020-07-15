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【新股IPO】祖龍娛樂首掛升7成半 一手帳面賺8700元

金融經濟 19:07 2020/07/15

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6隻新股今掛牌，其中港龍中國地產及大山教育首掛潛水

6隻新股於今日掛牌，當中騰訊 （00700） 概念股祖龍娛樂 （09990） 表現佳，首日較招股價11.6元高75%，收報20.3元，不計手續費，一手（1000股）帳面賺8700元；華夏視聽 （01981） 全日收報4.92元較招股價3.1元升58.7%，不計手續費，一手（1000股）帳面賺1820元。

昨於富途暗盤升近5倍的中科天元 （01156） 首日潛水，全日收報0.7元較招股價0.98元跌28.6%，一手蝕1120元。新娛科  （06933） 收報1.7元較招股價1.63元升4.3%。

港龍中國地產 （06968） 及大山教育 （09986） 亦潛水。港龍中國收報3.92元較招股價3.93低0.25%，不計手續費，一手（1000股）蝕10元；大山教育收報1.12玩較招股價低10%，不計手續費，一手（2000股）帳面蝕360元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

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