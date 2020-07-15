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【中芯科創板】周四掛牌編號688981　PE百倍要趁高食糊？

股樓投資 10:34 2020/07/15

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中芯國際（00981）公布，將於明日（16日）正式在A股科創板掛牌，股份編號為「688981」，市場預期首日股價或升逾1倍以上，今日中芯港股在創新高後倒跌，有貨的股民宜小心趁好消息出貨。

中芯A股在7月7日以每股27.46元人民幣招股，結果錄得逾560倍超額認購，有效申購股份2,385.75億股，中籤率僅得0.21%。根據中芯通告指，A股首日即可融資融券，股份首日漲幅限制為44%，跌幅限制為36%。換言之，中芯A股首日漲停後，仍難追上H股即市股價。中芯A股上市首5個交易日，不設升跌幅限制，5日後限制在20%。

相關文章：【港股追蹤】傳台積電2nm製程研發取得突破　中芯仲追唔追到？

中芯港股今早開市曾升7.8%至44.8元，創歷史新高，不過股價很快調頭回落。截至10時，股價報39.9元，跌4.5%，成交額43.1億元。中芯股價自今年初以來，已升2.3倍，自6月份以來升勢最凌厲，短短個半月達1.4倍。

雖然中芯A股股價在上市後，預計會大幅上升，不過畢竟港股股價已大幅上升，完全反映中芯回A的利好因素，再加上現價估值已達天價，按彭博資訊2020年預測PE已超過100倍。

相關文章：【贏家智慧】中芯回A瘋炒百倍PE　中石油慘痛歷史前車可鑒

而中芯通告亦指，A股發行價格每股27.46元人民幣，對應公司2019年度扣除非經常性損益前的攤薄後市盈率（全額行使超額配售選擇權之後）為113.12倍，高於截至2020年7月4日（T-3日）中證指數發布的行業最近一個月平均靜態市盈率46.17倍，提醒投資者註意未來可能存在股價下跌帶來損失的風險。    

技術上，中芯9天RSI早前升至90嚴重超買，近日更出現頂背馳形態，股價在今日創新高後單日轉向，顯示股份短期升浪或已完結，宜小心大戶趁科創板上市好消息出貨。

撰文 : 李兆明

科創板 市盈率 香港股票 中芯國際（00981）

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