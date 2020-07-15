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【TikTok】消息指字節跳動或分拆TikTok為美國公司

金融經濟 08:25 2020/07/15

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【TikTok】消息指字節跳動或分拆TikTok為美國公司

中美角力升級，美國總統特朗普早前稱，正考慮禁用抖音海外版——TikTok。霍士新聞記者Charles Gasparino於Twitter發文，表示TikTok母企字節跳動正研究戰略替代方案，包括可能分拆Tiktok為美國公司

Charles Gasparino於帖文中，引述不具名投資銀行家的話表示，字節跳動考慮的戰略選項，包括將Tiktok分拆為一家獨立的美國公司。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）日前表示，預計特朗普將對TikTok及騰訊 （00700） 的微信採取強而有力的行動，又表示即使將TikTok賣給美國買家，也無法解決問題。他指，如果TikTok分拆為一家美國公司，也解決不到問題，情況會變得更糟，因為會逼使美方向中國支付數以十億美元的資金，換取TikTok在美國營運。

【TikTok】納瓦羅︰料特朗普將對TikTok、微信採取強而有力行動

【TikTok】特朗普︰正考慮禁用TikTok　報復中國處理新冠肺炎方法

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 特朗普 納瓦羅 中國 美國 字節跳動 微信 抖音

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