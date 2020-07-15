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【港股市況】特朗普已簽《香港自治法案》　恒指黑期升約440點道期升253點（不斷更新）

金融經濟 08:10 2020/07/15

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【港股市況】特朗普已簽《香港自治法案》　恒指黑期升約440點道期升253點（不斷更新）

美國大型銀行企業表現參半，惟美國6月CPI創近8年最大升幅，加上疫苗測試傳來好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開，道指升556點或2.1%。港股若ADR走勢，恒指料高開約51點，恒生指數料開報25529點。

【港股解構】美簽署《香港自治法案》　下一步觀望制裁措施

【08：09】美股期貨造好，主要是由於據《新英格蘭醫學雜誌》周二公布的試驗結果顯示，Moderna Inc.的新冠肺炎病毒疫苗在初步安全性試驗中，所有接受測試的患者均產生了抗體。

【07：58】美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇。恒指黑期未受影響，升約440點，報25808點；道指期貨升253點，報26744點。

【07：55】渤海銀行   （09668）  、及嘉興燃氣  （09908）  、山東鳳祥  （09977）  3隻新股今日公布招股結果。嘉興燃氣超購最多兼最難中，超購5.73倍，1手中籤率18.01%，抽7手穩中1手。渤海銀行公開發售認購不足，認購僅相當約2.94%，1手中籤率100%人人有份。

【新股IPO】3新股公布招股結果　嘉興燃氣超購最多兼最難中（附3新股分配結果）

【07：30】道指升556點或2.1%，收報26642點；標指收報3197點，升42點或1.3%；納指收報10488點，升97點或0.9%。港股ADR收報25529點，升51點或.2%。恒指夜期收市報25656點，升117點，高水178點。

道指升556點　港股ADR升51點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 鳳祥股份（09977） 嘉興燃氣（09908） 渤海銀行（09668） ADR 期貨 特朗普 恒指夜期 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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