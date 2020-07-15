【恒指夜期】騰訊撐市升逾3%　恒指夜期高水130點（不斷更新）

▲ 【港股市況】特朗普已簽《香港自治法案》 恒指黑期升約440點道期升253點（不斷更新）

港股延續整固市格局，今早衝高後一度今跌，最終憑騰訊撐市下力保不失並微升3點。美股盤前投資氣氛正面，皆因Moderna公司之肺炎疫苗研發進度理想，進一步推動經濟活動「解封」憧憬。相信今晚美國股市表現將對港股本周餘下時間走勢有一定啟示。

【20：07】道期盤前愈升愈有，恒指夜期亦跟升118點，報25612點，高水130點。

【19：23】恒指升幅略擴大，報25587點，升93點，高水105點。

【18：30】恒指夜期報25536點，升42點，高水54點。

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美國大型銀行企業表現參半，惟美國6月CPI創近8年最大升幅，加上疫苗測試傳來好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開，道指升556點或2.1%。美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇，港股在美股期貨帶動下，恒指高開410點，其後走勢反覆向下，一度倒跌，惟騰訊 （00700） 撐市，恒指最終微升3點。

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【16：10】恒指收報25481點，升3點。國指收報10390點，跌14點。主板成交1642億元。新經濟股反彈，騰訊 （00700） 撐市升3.4%，收報543元；思摩爾 （06969） 升2成創上市新高，收報35元；中芯國際 （00981） 破頂後倒跌8%，收報38.45元。

【16：00】恒指U盤前跌8點，報25469點。

【15：57】思摩爾 （06969） 升幅擴至2成，高見34.9元續創上市新高。

【15：42】恒指尾市跌約55點，報25422點。

【15：29】重磅藍籌中，除騰訊 （00700） 升2.7%及滙豐 （00005） 升近1%，中移動 （00941） 跌0.3%；港交所 （00388） 跌0.2%；友邦 （01299） 跌1.1%。

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【15：19】傲迪瑪汽車 （08418） 升兩成，高見1.14元。

【15：17】港股於25400點水平爭持，恒指最新跌約65點，報25415點。

【15：05】中生製藥 （01177） 升1.2%，破頂高見15.76元；石藥 （01093） 升2%，高見16.76元。

【15：00】A股下跌，上證全日跌1.5%；深證跌1.9%；創業板指跌1.6%。

【14：54】天能動力 （00819） 升一成，破頂高見21.45元。

【14：49】恒指跌100點，再次跌穿25400點。

【14：48】比亞迪 （01211） 跌幅擴至近半成，低見78.2元；吉利 （00175） 跌2.5%，低見17.38元；長汽 （02333） 逆市升1.5%，高見6.83元。

【14：39】港股午後反覆，大市再度轉跌40點，報25435點。

【14：38】恒大健康 （00708） 高開低走，股價跌9%，低見22.05元。

【14：26】騰訊 （00700） 升幅擴大至3%，至540元水平。

【14：23】港視 （01137） 升幅擴大至4.3%，高見6.53元。

【14：14】美蘭空港 （00357） 升一成，高見35.55元。國家民航局印發《關於支持粵港澳大灣區民航協同發展的實施意見》，明確了兩個階段的發展目標，包括到2025年，基本建成粵港澳大灣區世界級機場群，大灣區民航整體規模、綜合競爭力和創新能力持續保持國際領先。

【14：04】思摩爾 （06969） 升幅擴大至16%，高見33.95元創新高。若持有未放，1手最多賺21550元。國泰君安首予思摩爾「增持」評級，目標價58.05元。

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【14：03】心動公司 （02400） 午後升6%，破頂高見41.05元，成交1.2億元。

【14：01】恒指靠穩，於25500點水平爭持。

【13：38】大市再轉升，恒指升約15點，報25493點。

【13：20】騰訊 （00700） 午後升2.6%，報538.5元；阿里巴巴 （09988） 升1%，報242.8元；美團點評 （03690） 升1.9%，報200.8元。另一方面，小米 （01810） 跌0.5%，報16.34元。

【13：14】大市跌幅收窄至約60點，企25400點水平。

【13：12】港視 （01137） 升2%，高見6.3元。港視旗下HKTVmall昨在facebook發文，誠邀出版商參與8月10至15日舉行的HKTVmall書展。參與的出版社均可享低至10%特惠佣金，並簽訂短期合約，開設網店，展示書本、補充練習、文具及教材等產品。

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【13：09】思摩爾 （06969） 股價逆市向上，午後升幅擴大至6%，高見31.05元。

【13：05】美團點評 （03690） 逆市升逾1%。報道指，人行正計畫在美團點評運營的平台上，測試其數字貨幣，朝數字人民幣的廣泛普及邁重大一步。

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【13：04】恒指午後初段續跌約125點，報25350點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時升約42點，報25408點，道指期貨升293點，報26784點。

【12：00】恒指半日倒跌140點，中午收報25337點。國指半日跌71點，中午收報10333點。主板成交928億元。騰訊 （00700） 力撐，股價逆市升1.5%，中午收報533元。地產股下挫，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 跌2%。

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【11：43】復星醫藥 （02196） 升一成，破頂高見35.45元。

【11：41】美團 （03690） 突抽升2%，報201元。

【11：40】港股中午收市前跌約130點，企25300點。

【11：33】恒指跌近180點，跌至25300點水平。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.4%；深證跌1.6%；創業板指跌1.3%。

【11：18】大市跌幅擴大至100點，跌穿25400點水平。

【11：16】手機孖寶跌幅擴大，瑞聲 （02018） 跌逾5%，低見55.35元；舜宇 （02382） 跌4.7%，低見132.4元。

【11：15】恒指跌逾50點，跌至25400點水平。

【11：12】蒙古能源 （00276） 升幅擴大至68%，高見1.87元。

【11：09】中國支付通 （08325） 升43%，高見0.19元。

【11：03】本地餐飲股個別發展，大家樂 （00341） 續跌1%，低見14.36元；大快活 （00052） 升1.6%，高見16.98元；翠華 （01314） 、太興 （06811） 、稻香 （00573） 暫無升跌。食肆自周三（15日）起一周，每晚6時至翌日早上5點不准堂食，只能外賣。為配合港府措施，有餐廳、酒店以至商戶推出外賣優惠，或更改營業時間。

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【10：54】恒指再轉升約50點，報25529點。

【10：43】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌1%；新地 （00016） 跌0.3%；新世界 （00017） 跌1.8%；信置 （00083） 跌1.1%；長實 （01113） 跌0.8%。

【10：42】恒指轉跌，恒指最新跌約15點，報25464點。

【10：40】恒騰 （00136） 跌一成，低見0.26元。

【10：39】期指率先轉跌約10點。

【10：31】大市升幅收窄至不足100點，報25572點。

【10：27】英國禁華為5G發展，中興通訊 （00763） 跌1.4%；瑞聲 （02018） 跌2.2%；舜宇 （02382） 跌1.2%。

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【10：26】海普瑞（09989）料上半年多賺最多一成，股價升3.8%，高見18.54元。

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【10：21】昨日造好的濠賭股今早個別發展，銀娛 （00027） 續升0.7%；金沙 （01928） 回吐1.9%；美高梅 （02282） 跌0.6%；永利 （01128） 升0.6%；澳博 （00880） 跌1.3%；新濠 （00200） 跌1.2%。

【10：18】蒙古能源 （00276） 又見異動，股價升35%，高見1.6元，成交779萬元。

【10：15】恒指升幅收窄至約150點，報25628點。

【10：12】國泰 （00293） 今供股除淨，股價跌3%，低見5.91元。

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【10：010】百濟神州（06160）再裂口升13%，破頂高見158.1元。

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【10：02】中美角力升級，中美關係進一步緊張，中國稀土 （00769） 升7.4%，高見0.45元。

【10：00】恒指升202點，報25680點。

【09：57】騰訊 （00700） 領升，股價升2.5%，一度高見543元。報道指騰訊正考慮競購法國遊戲開發公司Voodoo的少數股權，指騰訊考慮斥資最多5億歐元（約44億港元），收購Voodoo約20%至25%的股份。

【騰訊股價】騰訊傳考慮44億元競購法國遊戲商Voodoo股權 股價曾彈3%

【09：55】君實生物 （01877） 破頂高見67元後，倒跌4%，低見60.3元。君實生物在科創板上市首日，升逾2倍。

【09：48】恒大健康 （00708） 股價今早再升7%，高見28元。

【09：47】恒指升幅收窄至不足200點，於25600點水平。

【09：45】中芯國際 （00981） 破頂高見44.8元後，股價倒跌逾2%，低見40.2元。

【09：40】今日共有6隻新股首掛，祖龍娛樂 （09990） 開市報17元，較招股價高46.6%，1手賺5400元。新娛科控股 （06933） 開報1.75元，較招股價高7.4%，1手賺240元；中科天元 （01156） 開報1.2元，較招股價高22.4%，1手賺880元；華夏視聽教育 （01981） 開報4.23元，較招股價高36.5%，1手賺1130元。港龍中國地產 （06968） 開報3.93元，與招股價持平。大山教育 （09986） 開報1.18元，較招股價低5.6%，1手蝕140元。

【09：34】大市高開410點後，早段升勢回順，恒指升約300點，報25780點。

【09：32】偉能集團 （01608） 挫一成五，低見3.64元跌穿配售價，成交3.2億元。偉能公布，以先舊後新方式配售8300萬股，每股作價3.75元，集資3.11億元。配售價較昨收市價4.31元折讓約12.99%。

【配股潮】偉能集團折讓13% 配股集資3億

【09：30】中芯國際 （00981） 升5.7%，開報44.2元。中芯國際宣布，已完成人民幣股份發行，A股將於明日上市及開始於上交所科創板買賣，股份代號為688981。

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【09：26】新經濟股反彈，除騰訊 （00700） 高開2.6%，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，開報244元；美團點評 （03690） 升4%，開報205元；小米 （01810） 升1.7%，開報16.7元。另外，網易 （09999） 升1.3%，開報148.9元；京東 （09618） 升0.2%，開報242.2元。

【09：24】人行進行4000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作， 今日MLF操作為一年期，利率為2.95%。

【09：20】恒指開報25888點，升410點。滙豐 （00005） 升2.3%，開報37.7元；騰訊 （00700） 升2.6%，開報538.5元；中移動 （00941） 升1.1%，開報55元；港交所 （00388） 升2.6%，開報365元；友邦 （01299） 升1.6%，開報74.9元。

【09：16】人民幣中間價報6.9982，上調14點子。

【09：13】即月期指開報25770點，升231點或0.9%。

【08：39】日經225指數升300點或1.3%，報22887點；南韓KOSPI指數升1.4%，報2214點。

【08：38】中美角力升級，美國或禁用抖音海外版——TikTok。霍士新聞記者Charles Gasparino於Twitter發文，表示TikTok母企字節跳動正研究戰略替代方案，包括可能分拆Tiktok為美國公司。

【TikTok】消息指字節跳動或分拆TikTok為美國公司

【08：09】美股期貨造好，主要是由於據《新英格蘭醫學雜誌》周二公布的試驗結果顯示，Moderna Inc.的新冠肺炎病毒疫苗在初步安全性試驗中，所有接受測試的患者均產生了抗體。

【07：58】美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇。恒指黑期未受影響，升約440點，報25808點；道指期貨升253點，報26744點。

【07：55】渤海銀行 （09668） 、及嘉興燃氣 （09908） 、山東鳳祥 （09977） 3隻新股今日公布招股結果。嘉興燃氣超購最多兼最難中，超購5.73倍，1手中籤率18.01%，抽7手穩中1手。渤海銀行公開發售認購不足，認購僅相當約2.94%，1手中籤率100%人人有份。

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【07：30】道指升556點或2.1%，收報26642點；標指收報3197點，升42點或1.3%；納指收報10488點，升97點或0.9%。港股ADR收報25529點，升51點或.2%。恒指夜期收市報25656點，升117點，高水178點。

道指升556點 港股ADR升51點

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責任編輯︰梁浩碩