【新股IPO】3新股公布招股結果　嘉興燃氣超購最多兼最難中（附3新股分配結果）

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【港股市況】特朗普已簽《香港自治法案》 恒指黑期升約440點道期升253點（不斷更新）
渤海銀行 （09668） 、及嘉興燃氣 （09908） 、山東鳳祥 （09977） 3隻新股今日公布招股結果。3隻新股當中，以嘉興燃氣 （09908） 超購最多兼最難中，嘉興燃氣超購5.73倍，1手中籤率18.01%，抽7手穩中1手。
渤海銀行 （09668） 公開發售認購不足，認購僅相當約2.94%，1手中籤率100%人人有份。
|股份
|定價
（元）
|超購
（倍）
|1手
中籤率
|分配
結果
|渤海銀行
（09668）
|4.8
|認購不足
|100%
|連結
|渤海銀行即日招股 一手入場費2515元
|嘉興燃氣
（09908）
|10
|5.73
|18.01%
抽7手中1手
|連結
|嘉興市燃氣擬集資4億元 入場費6060元
|山東鳳祥
（09977）
|3.33
|1.1
|85%
抽2手中1手
|連結
|山東鳳祥集資最多18億元 入場費5151元（第三版）
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責任編輯︰梁浩碩