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【新股IPO】3新股公布招股結果　嘉興燃氣超購最多兼最難中（附3新股分配結果）

金融經濟 07:54 2020/07/15

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【新股IPO】3新股公布招股結果　嘉興燃氣超購最多兼最難中（附3新股分配結果）

渤海銀行  （09668） 、及嘉興燃氣 （09908） 、山東鳳祥 （09977） 3隻新股今日公布招股結果。3隻新股當中，以嘉興燃氣 （09908） 超購最多兼最難中，嘉興燃氣超購5.73倍，1手中籤率18.01%，抽7手穩中1手。

渤海銀行  （09668） 公開發售認購不足，認購僅相當約2.94%，1手中籤率100%人人有份。

股份 定價
（元）		 超購
（倍）		 1手
中籤率		 分配
結果
渤海銀行
  （09668） 		4.8 認購不足 100% 連結
渤海銀行即日招股　一手入場費2515元
嘉興燃氣
（09908） 		10 5.73 18.01%
抽7手中1手		 連結
嘉興市燃氣擬集資4億元　入場費6060元
山東鳳祥
  （09977） 		3.33 1.1 85%
抽2手中1手		 連結
山東鳳祥集資最多18億元　入場費5151元（第三版）

【新股IPO】6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 鳳祥股份（09977） 渤海銀行（09668） 嘉興燃氣（09908） IPO

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