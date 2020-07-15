▲ 道指升556點 港股ADR升51點

道指升556點

美國大型銀行企業表現參半，惟美國6月CPI創近8年最大升幅，加上疫苗測試傳來好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開，道指升556點或2.1%，收報26642點；標指收報3197點，升42點或1.3%；納指收報10488點，升97點或0.9%。

港股ADR升51點

港股ADR收報25529點，升51點或.2%。恒指夜期收市報25656點，升117點，高水178點。

紐約期油升0.5%

原油價格向好，消息指油組及其盟友於6月的減產力度較協議要求的為高，而減產進度落後的國家未來2個月會額外減產補償，紐約期油收報40.29美元，升0.19美元或0.5%。布蘭特期油收報42.9美元，升18美元或0.4%。

美滙指數跌0.3%

美元偏軟，歐元向上，加上美國CPI上升，美滙指數報96.19，跌0.3%。歐元兌美元報1.141；美元兌日圓報107.27。

美國10年期債息報0.62厘。

紐約期金微跌 守1800美元水平

市場憂慮新冠肺炎疫情反彈，加上地緣政治關係緊張，限制金價跌幅，金價守1800美元水平，紐約期金收報1813.4美元，跌70美仙。

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責任編輯︰梁浩碩