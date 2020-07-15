【美股收市】摩通績佳道指收市飆556點 納指倒升

美股第二季業績期展開，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）業績佳，加上美國6月消費物價指數(CPI)創近8年最大升幅，疫苗測試又傳好消息，市場憧憬經濟重啟活動進一步展開 ，道指尾段升幅擴大，納指先挫後揚。

道指收報26642點，升556點或2.1%；標指收報3197點，升42點或1.3%；納指收報10488點，升97點或0.9%。

美國生化科技公司莫德納(Moderna)將於月底展開新冠疫苗後期人體測試，消息亦利好美股。

電動車製造商Tesla（美：TSLA）獲券商Piper Sandler調升目標價至2,322美元，為華爾街「最牛」。Tesla股價升1.3%，報1,516.8美元。

大型銀行表現好壞參半。摩通股價一度升2.4%，主因上季收入及盈利同樣遠超市場預期。摩通收報98.21美元，升0.6%。

相反，花旗（Citigroup，美：C）盈利按年大跌73%，股價收市急挫4%。富國銀行自2008年以來首錄虧損，上季蝕24億美元，股價跌4.6%。

達美航空上季虧損57.2億美元，按年盈轉虧，股價跌2.7%。

另外，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，相信美國經濟下半年仍然會保持增長，但下行風險嚴峻。布拉德指美國民眾如能保持佩戴口罩等良好衞生習慣，可避免當局採取封城措施，有助經濟免於再度陷入衰退。