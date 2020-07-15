【網中人@iM網欄】疫情又來襲 網購口罩都係大生意！

疫情又來了，今次第三波的染病個案數字比上次更多、更恐怖，甚至可能出現社區傳播，但幸好沒出現大恐慌，而且我們這些小市民現在也不用再去「搶口罩」 ，只要去「選口罩」就可以了。

香港人經過年初一「疫」後，大家對買口罩或口罩級別都有一定了解，什麼是BEF、PTF都一清二楚，在今年初一罩難求的時候，大家都不會理會口罩是那個國家制造，只要有合格就可以了。在第三波未到前，不管中、日、韓、台和香港製的口罩，在市場上都很容易找到，有些更有多種顏色或有不同圖案任君選擇，如果可以選擇，香港人都是喜歡日、韓、台的出品，因為對質量比較有信心。

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自從7月起台灣政府開放口罩出口，台灣口罩在香港市場就更受歡迎，就算是價格比疫情前依然貴，但性價比還是高。其實市場上有很多有心人，或商家已經有代購／販售不同國家的口罩，價格就沒有像年初那麼嚇人，但還是有一定的差距。Facebook上又再次見到大家在推台灣口罩，本來都不想再有不愉快經歷，有貨源都一直沒賣，但到了這幾天疫情開始嚴峻，大家對口罩需求又大了，所以最後還是決定開賣。

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當然我們一如以往都只是賣現貨，但市場有些代購、預購或團購等各有各做，其實香港現時做代購、預購和團購等真的沒有一千都有好幾百個，你有沒有幫襯過呢？你們的購買經歷又如何？是不是要等很久才有貨？對我來說，我真的不接受買東西要等超過兩星期，但實際上現今的香港消費者又接受這一種「等」的消息模式，大家都願意等待， 只能說香港可能已進入了另一個電商模式。

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大家在Facebook上見到很多人開團，是不是有時都會諗：「其實我都可以做，我都可以開網店啊！」你說得對，要加入這行很簡單，只要兩三個人就可以一起經營，甚至一個人都可以開始這盤生意。大家是不是以為只有幾個人操作的生意不會大？其實在香港有些Facebook團，甚至Whatsapp團做的生意都很大，一個月過百萬生意的都是很小兒科的事，有些更上千萬，他們的營運模式多數都是先收單打（收款）後，才去下採購，沒有庫存壓力，而且用客戶的錢來買貨，可以說是零風險。

聽起來很簡單，但事實又是不是這樣呢？等我下次訪問他們，了解一下當初是如何入行？又是怎樣由零做到一百萬元的生意額，再跟大家分享吧！

作者_黎文（Leon）簡介 對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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