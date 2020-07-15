  • 32°C
香港時間 : 2020715日 (三) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網中人@iM網欄】疫情又來襲 網購口罩都係大生意！

名人薈萃 16:04 2020/07/15

分享：

疫情又來了，今次第三波的染病個案數字比上次更多、更恐怖，甚至可能出現社區傳播，但幸好沒出現大恐慌，而且我們這些小市民現在也不用再去「搶口罩」 ，只要去「選口罩」就可以了。

香港人經過年初一「疫」後，大家對買口罩或口罩級別都有一定了解，什麼是BEF、PTF都一清二楚，在今年初一罩難求的時候，大家都不會理會口罩是那個國家制造，只要有合格就可以了。在第三波未到前，不管中、日、韓、台和香港製的口罩，在市場上都很容易找到，有些更有多種顏色或有不同圖案任君選擇，如果可以選擇，香港人都是喜歡日、韓、台的出品，因為對質量比較有信心。

相關文章:【網中人@iM網欄】請個IT就可開網店？別天真了！營運網店需要的7大部門

自從7月起台灣政府開放口罩出口，台灣口罩在香港市場就更受歡迎，就算是價格比疫情前依然貴，但性價比還是高。其實市場上有很多有心人，或商家已經有代購／販售不同國家的口罩，價格就沒有像年初那麼嚇人，但還是有一定的差距。Facebook上又再次見到大家在推台灣口罩，本來都不想再有不愉快經歷，有貨源都一直沒賣，但到了這幾天疫情開始嚴峻，大家對口罩需求又大了，所以最後還是決定開賣。

相關文章: 【網中人@iM網欄】成日做直播就係KOL？　網紅跟KOL分別大不同

當然我們一如以往都只是賣現貨，但市場有些代購、預購或團購等各有各做，其實香港現時做代購、預購和團購等真的沒有一千都有好幾百個，你有沒有幫襯過呢？你們的購買經歷又如何？是不是要等很久才有貨？對我來說，我真的不接受買東西要等超過兩星期，但實際上現今的香港消費者又接受這一種「等」的消息模式，大家都願意等待， 只能說香港可能已進入了另一個電商模式。

相關文章:【網中人@iM網欄】16年電商生涯 終迎網購市場奮起

大家在Facebook上見到很多人開團，是不是有時都會諗：「其實我都可以做，我都可以開網店啊！」你說得對，要加入這行很簡單，只要兩三個人就可以一起經營，甚至一個人都可以開始這盤生意。大家是不是以為只有幾個人操作的生意不會大？其實在香港有些Facebook團，甚至Whatsapp團做的生意都很大，一個月過百萬生意的都是很小兒科的事，有些更上千萬，他們的營運模式多數都是先收單打（收款）後，才去下採購，沒有庫存壓力，而且用客戶的錢來買貨，可以說是零風險。

聽起來很簡單，但事實又是不是這樣呢？等我下次訪問他們，了解一下當初是如何入行？又是怎樣由零做到一百萬元的生意額，再跟大家分享吧！

作者_黎文（Leon）簡介

對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

更多網中人@黎文（Leon）的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 黎文（Leon）

欄名 : 網中人

最新專欄文章 更多

【網中人@iM網欄】16年電商生涯 終迎網購市場奮起
2020/07/01
【網中人@iM網欄】16年電商生涯 終迎網購市場奮起
【網中人@iM網欄】疫情來勢洶洶　不同國家零售企業大變革
2020/06/24
【網中人@iM網欄】疫情來勢洶洶　不同國家零售企業大變革
【網中人@iM網欄】成日做直播就係KOL？　網紅跟KOL分別大不同
2020/06/17
【網中人@iM網欄】成日做直播就係KOL？　網紅跟KOL分別大不同
【網中人@iM網欄】請個IT就可開網店？別天真了！營運網店需要的7大部門
2020/06/10
【網中人@iM網欄】請個IT就可開網店？別天真了！營運網店需要的7大部門
【網中人@iM網欄】開網店的箇中學問
2020/06/03
【網中人@iM網欄】開網店的箇中學問
互聯網服務供應商 網購平台

上一篇文章

【新冠肺炎】Skyscanner宣布裁員兩成　關閉東歐兩間辦公室

下一篇文章

【疫市營商】荃灣廣場明起推晚市優惠　外賣自取消費滿HK$100送HK$20

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【新冠肺炎】阿根廷漁船出海35天57人離奇染疫　出海前已隔離14天及通過檢測
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【股樓投資】中產置業故事
【股樓投資】中產置業故事
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸